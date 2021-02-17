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Новости

iPhone 13 Pro показали на качественных изображениях и видео

Ресурс LetsGoDigital совместно с дизайнером Technizo Concept представили высококачественные рендеры и видео будущего смартфона iPhone 13 Pro. Этот дизайн основан на утечках.

  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro

Внешне «тринадцатый» похож на текущее поколение. У него есть «чёлка» и квадратный модуль основной камеры. Также отметим углы, как у 12-й линейки.

При этом на изображениях нет разъёма под зарядку. Также обращают на себя внимание тонкие рамки экрана. Судя по утечкам, дисплей будет 120-герцовым на матрице AMOLED. Ему приписывают подэкранный сканер отпечатка и режим Always-On Display. А максимум памяти составит целый терабайт.

Также iPhone 13 Pro приписывают улучшенный Face ID. Анонс ожидается в сентябре 2021 года, по другим данным — через год.

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Источник:
LetsGoDigital
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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