iPhone 13 mini выпустят. Его сборкой займётся Pegatron

Тайваньский производитель Pegatron займётся сборкой iPhone 13 mini с 5,4-дюймовым дисплеем. Также эта компания получит часть контрактов на производство iPhone 13 с 6,1-дюймовым дисплеем.

Это подтверждает, что грядущая линейка всё же будет включать в себя мини-версию смартфона. Однако она, как ожидается, станет последней в таком размере. Предполагается, что компания хочет отказаться от производства миниатюрных смартфонов из-за низкого спроса. Потому появления iPhone 14 mini может и не быть.

Инсайдер и аналитик Мин-Чи Куо считает, что в 2022 году выйдут две модели с диагональю дисплея 6,1 дюйма (iPhone 14 и iPhone 14 Pro) и две модели с диагональю дисплея 6,7 дюйма (iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max).

Анонс новой линейки смартфонов ожидается в сентябре-октябре.

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