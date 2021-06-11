Появились цены всех будущих iPhone 13

На днях в рамках конференции для разработчиков WWDC 2021 компания Apple представила новую iOS 15, которую получат не только старые модели iPhone, но и будущие iPhone 13.

Пока в Сети появляются только слухи и рендеры с предположительным внешним видом iPhone 13. Сегодня же инсайдеры опубликовали стоимость iPhone 13 с разными объёмами оперативной и флеш-памяти. Конечно, покупателей iPhone не волнует количество оперативной памяти и тем более производитель сам их открыто не указывает.

Итак, по инсайдерской информации на свет выйдут четыре версии “тринадцатых”: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Мини и базовая версия получат по 4 ГБ оперативной памяти и 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти. Флагманские смартфоны в лице Pro и Pro Max оснастят 6 ГБ оперативки и будут предлагаться в модификациях с 128, 256, 512 ГБ и даже 1 ТБ флеш-памяти.

Стоимость будущих iPhone 13 следующая:

iPhone 13 mini 64 ГБ – $700;

iPhone 13 mini 128 ГБ – $750;

iPhone 13 mini 256 ГБ – $800;

iPhone 13 64 ГБ – $800;

iPhone 13 128 ГБ – $850;

iPhone 13 256 ГБ – $950 ;

iPhone 13 Pro 128 ГБ – $1050;

iPhone 13 Pro 256 ГБ – $1150;

iPhone 13 Pro 512 ГБ – $1350;

iPhone 13 Pro 1 ТБ – $1500;

iPhone 13 Pro Max 128 ГБ – $1150;

iPhone 13 Pro Max 256 ГБ – $1250;

iPhone 13 Pro Max 512 ГБ – $1450;

iPhone 13 Pro Max 1 ТБ – $1600;

Ожидается, что все версии iPhone 13 получат топовый процессор Apple A15, AMOLED-матрицу от Samsung с частотой обновлений 120 Гц и поддержку всегда включенного дисплея для уведомлений.

Выход линейки ожидается в сентябре 2021 года.

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