Появились цены всех будущих iPhone 13

На днях в рамках конференции для разработчиков WWDC 2021 компания Apple представила новую iOS 15, которую получат не только старые модели iPhone, но и будущие iPhone 13.
Пока в Сети появляются только слухи и рендеры с предположительным внешним видом iPhone 13. Сегодня же инсайдеры опубликовали стоимость iPhone 13 с разными объёмами оперативной и флеш-памяти. Конечно, покупателей iPhone не волнует количество оперативной памяти и тем более производитель сам их открыто не указывает.
Итак, по инсайдерской информации на свет выйдут четыре версии “тринадцатых”: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Мини и базовая версия получат по 4 ГБ оперативной памяти и 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти. Флагманские смартфоны в лице Pro и Pro Max оснастят 6 ГБ оперативки и будут предлагаться в модификациях с 128, 256, 512 ГБ и даже 1 ТБ флеш-памяти.
Стоимость будущих iPhone 13 следующая:
- iPhone 13 mini 64 ГБ – $700;
- iPhone 13 mini 128 ГБ – $750;
- iPhone 13 mini 256 ГБ – $800;
- iPhone 13 64 ГБ – $800;
- iPhone 13 128 ГБ – $850;
- iPhone 13 256 ГБ – $950 ;
- iPhone 13 Pro 128 ГБ – $1050;
- iPhone 13 Pro 256 ГБ – $1150;
- iPhone 13 Pro 512 ГБ – $1350;
- iPhone 13 Pro 1 ТБ – $1500;
- iPhone 13 Pro Max 128 ГБ – $1150;
- iPhone 13 Pro Max 256 ГБ – $1250;
- iPhone 13 Pro Max 512 ГБ – $1450;
- iPhone 13 Pro Max 1 ТБ – $1600;
Ожидается, что все версии iPhone 13 получат топовый процессор Apple A15, AMOLED-матрицу от Samsung с частотой обновлений 120 Гц и поддержку всегда включенного дисплея для уведомлений.
Выход линейки ожидается в сентябре 2021 года.
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