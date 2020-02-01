iPhone 11 Pro в два раза превысил уровень излучения

В сети появился еще один негативный факт, который касается будущих iPhone, а точнее – модели iPhone 11 Pro. Если верить сообщениям представителей ресурса Mydrivers, одна независимая зарубежная лаборатория провела тесты iPhone 11 Pro на уровень радиочастотного излучения. Результаты такого тестирования просто шокировали: уровень радиочастотного излучения смартфона в более чем два раза превышает предел, установленный Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Для этих целей использовали удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения. Если предельно допустимой нормой является показатель в 1,6 Вт/кг., то iPhone 11 Pro показал неимоверно высокий уровень в 3,8 Вт/кг. Это не могло не привлечь внимание Федеральной комиссии по связи, которая уже тестировала девайс и подобного уровня излучения замечено не было.

В результате было проведено повторное тестирование, результаты которого показали, что смартфон может использоваться на территории США. Высокий уровень радиочастотного излучения был продемонстрирован в наихудших условиях, которые в реальной жизни практически недостижимы. А поэтому было сделано заключение, что использование iPhone 11 Pro не опасно для жизни.

Это же было доказано и представителям Apple после повторной проверки. В результате чего был выпущен манифест, в котором говорится, что устройство полностью соответствует всем применимым на сегодня рекомендациям и ограничениям, действующим в отношении воздействия электромагнитного излучения на организм человека.