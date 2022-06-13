Обновленные iPad Pro на M2 представят этой осенью

Журналист из Bloomberg Марк Гурман сообщил, что осенью этого года Apple представит новые iPad Pro.

По его словам, планшеты получат процессор M2, поддержку беспроводной зарядки и новые камеры. По размерам будут доступны две версии — на 11 и 12,9 дюймов. У второй модели будут более тонкие рамки. Представить обновленные iPad Pro должны в сентябре или октябре.

Помимо этого, Apple работает над iPad Pro с огромным 14-дюймовым дисплеем. Он также будет построен на процессоре M2, но выйдет сильно позже — в 2023 году.

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