Обои из новых iPad 10 и iPad Pro

Только вчера Apple без специальных мероприятий представила два новых планшета iPad.

Старший вариант в виде iPad Pro 11 и 12,9 получил новый чип, а вот базовый iPad 10 стал совершенно другим. Он обладает свежим дизайном, яркими расцветками и фирменными обоями, которые уже можно загрузить на своё устройство. Впрочем, старшая версия тоже получили пару эксклюзивных обоев.

Все они доступны для скачивания в оригинальном качестве по ссылке и в Telegram.

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