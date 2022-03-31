Компания Apple выпустила iOS 15.4.1 и 15.4.1 для всех желающих. Обновление минорное и содержит в себе исправление багов. Например, исправлена проблема с быстрым разрядом аккумулятора iPhone.

Также исправили ошибку с устройствами Брайля, они могли не реагировать в момент навигации по тексту или вывода предупреждений. Улучшилось стабильное подключение к слуховым устройствам с отметкой «Made for iPhone».

Вес апдейта составляет около 300 МБ. Загрузить iOS 15.4.1 можно из Настройки > Основные > Обновления ПО. Российским пользователям можно обновляться, никаких ограничений в работоспособности устройств нет.

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