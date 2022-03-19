Пользователи iOS 15.4 жалуются на быстрый разряд аккумулятора

Недавно Apple выпустила iOS 15.4, преимущественной функцией которой является разблокировка Face ID в маске. Помимо, этого прошивка исправляла некоторые уязвимости от предыдущей версии.

Однако, сейчас выяснилось, что после обновления смартфона, сильно страдает автономность устройства. Об этом сообщают все больше пользователей. Например, заряд iPhone 13 Pro Max после обновления держится только полдня, а версии iPhone 11 разряжаются с 80% за два часа активного пользования.

Тем, кто уже перешел на iOS 15.4, стоит дождаться реакции и еще одного обновления Apple. Это не новая ситуация, у компании периодически такое случается. Тем же, кто еще не обновился и дорожит зарядом своего смартфона, стоит не торопиться обновлять свой гаджет.

Подпишитесь на наш Telegram и ВКонтакте. Там много интересного!