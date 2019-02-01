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Новости

Представлен виджет Яндекса Погоды для iOS 14

В новом Яндекс.Браузере для iOS теперь поддерживаются два новых виджета, связанных с погодой и доступом к поисковику. Вскоре они станут доступны и для приложения Яндекс.

Первый сфокусирован на погоде. Он подскажет, стоит ли надеть одежду потеплее или захватить с собой зонт. Технология прогнозирует осадки с точностью до района и десятка минут. Она использует данные со спутников, радаров и наземных станций, а также алгоритмы на основе нейронных сетей. Кроме того, он может передавать сообщения МЧС о чрезвычайных ситуациях.

  • Yandex Pogoda Ios 14

Второй же ускоряет доступ к поиску Яндекса, к Алисе, а также содержит полезные информеры о текущей температуре за окном, пробках и курсе валюты.

Источник:
Яндекс
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