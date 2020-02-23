iOS 14 выйдет для iPhone 6S и SE

Уже известно, что на WWDC 2020 компания Apple покажет новую iOS 14, а в сети всё больше появляется интересных подробностей.
Например, зарубежный сайт The Verifier получил подтвержденный список смартфонов, которые смогут обновиться до iOS 14. Сам автор ссылается на собственный источник, который максимально приближен к планам Apple.
Если верить данным ресурса, то новая iOS будет совместима со всеми устройствами, которые смогли обновиться до iOS 13. Например, в этот список вошли пятилетний iPhone 6S и смартфон с аналогичными характеристиками – iPhone SE.
Список устройств, которые обновятся до iOS 14:
- iPhone SE 2-го поколения
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 и iPhone 8 Plus
- iPhone 7 и 7 Plus
- iPhone SE (2016)
- iPhone 6S и 6S Plus
Об обновлении iPad пока ничего не известно. Но по всей видимости на iOS 14 смогут перейти iPad Air второго и третьего поколения, а также все версии iPad Pro.
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