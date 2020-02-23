iOS 14 выйдет для iPhone 6S и SE
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

iOS 14 выйдет для iPhone 6S и SE

Уже известно, что на WWDC 2020 компания Apple покажет новую iOS 14, а в сети всё больше появляется интересных подробностей.

Например, зарубежный сайт The Verifier получил подтвержденный список смартфонов, которые смогут обновиться до iOS 14. Сам автор ссылается на собственный источник, который максимально приближен к планам Apple.

  • Apple Iphone 6splus 6s Se 1
iPhone 6S Plus, iPhone 6S и iPhone SE

Если верить данным ресурса, то новая iOS будет совместима со всеми устройствами, которые смогли обновиться до iOS 13. Например, в этот список вошли пятилетний iPhone 6S и смартфон с аналогичными характеристиками – iPhone SE.

Список устройств, которые обновятся до iOS 14:

  • iPhone SE 2-го поколения
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 и iPhone 8 Plus
  • iPhone 7 и 7 Plus
  • iPhone SE (2016)
  • iPhone 6S и 6S Plus

Об обновлении iPad пока ничего не известно. Но по всей видимости на iOS 14 смогут перейти iPad Air второго и третьего поколения, а также все версии iPad Pro.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить