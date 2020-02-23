iOS 14 выйдет для iPhone 6S и SE

Уже известно, что на WWDC 2020 компания Apple покажет новую iOS 14, а в сети всё больше появляется интересных подробностей.

Например, зарубежный сайт The Verifier получил подтвержденный список смартфонов, которые смогут обновиться до iOS 14. Сам автор ссылается на собственный источник, который максимально приближен к планам Apple.

iPhone 6S Plus, iPhone 6S и iPhone SE

Если верить данным ресурса, то новая iOS будет совместима со всеми устройствами, которые смогли обновиться до iOS 13. Например, в этот список вошли пятилетний iPhone 6S и смартфон с аналогичными характеристиками – iPhone SE.

Список устройств, которые обновятся до iOS 14:

iPhone SE 2-го поколения

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 и iPhone 8 Plus

iPhone 7 и 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6S и 6S Plus

Об обновлении iPad пока ничего не известно. Но по всей видимости на iOS 14 смогут перейти iPad Air второго и третьего поколения, а также все версии iPad Pro.