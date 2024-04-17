Интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону: главное

В ночь на среду, 17 апреля было опубликовано видео-интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем основатель Telegram рассказал о своей жизни в Дубае, взаимодействии со спецслужбами, своем отношении к деньгам и собственности, личной безопасности, а также о встрече с Марком Цукербергом, которая произошла десять лет назад.
Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону
- На вопрос Карлсона о том, откуда он, Дуров отметил, что «это будет длинная история». По его словам, он родился в СССР, но в четырехлетнем возрасте переехал с семьей в Италию, где начал обучение и стал «своего рода европейцем». После распада Советского Союза семья вернулась в Россию, где Павел получил образование и основал соцсеть «ВКонтакте».
- В конце 2013 года он продал свою долю в компании и покинул Россию. Причина — давление властей на соцсеть, требования блокировки оппозиционных сообществ, а также предоставления персональных данных. Дуров отказался удовлетворять запросы силовиков. В тот момент возникла идея создания Telegram.
- До Дубая команда Telegram пыталась «приземлиться» в других городах. Среди них были Берлин, Лондон, Сингапур и Сан-Франциско, но везде встречались бюрократические препятствия. Кроме того, на Дурова напали грабители в Сан-Франциско и пытались выхватить телефон. Дубай оказался тем местом, где за семь лет работы Telegram не испытывал давления со стороны правительства.
- В США Telegram столкнулся с интенсивным вниманием со стороны ФБР и других служб безопасности. Он выразил мнение, что данные органы пытались завербовать инженера Telegram без его ведома. Тот должен был оставить в коде мессенджера backdoor для несанкционированного доступа к устройствам пользователей.
- Дуров выделил ряд преимуществ Дубая, включая легкость ведения бизнеса, эффективное налогообложение, отличную инфраструктуру. Он подчеркнул, что ОАЭ — это нейтральная страна, стремящаяся поддерживать дружеские отношения со всеми государствами.
- Основатель Telegram указал на стремление своей компании поддерживать нейтралитет и обеспечивать доступность платформы для пользователей с различными политическими и идеологическими взглядами.
- На данный момент у Telegram более 900 миллионов пользователей. По утверждению основателя компании, они не инвестируют средства в маркетинг, продвижение платформы или рекламные кампании. В штате работают всего 30 инженеров, в компании отсутствуют HR-департамент и другие крупные структурные подразделения, типичные для больших технологических фирм. Дуров по-прежнему разрабатывает большинство функций и лично работает с командой, являясь единственным продакт-менеджером.
- Павел Дуров объяснил отказ от привлечения венчурных инвесторов в проект стремлением сохранить независимость.
- По его словам, Telegram «никогда не был про деньги», а сам он не имеет недвижимости, самолетов или яхт. «Как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к физическому местоположению <…>. Вторая причина — я хочу оставаться сосредоточенным на Telegram, но я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми», — сказал он.
- Дуров отметил, что по умолчанию считает устройства, которыми пользуется, скомпрометированными. Предприниматель избегает поездок в места, которые не соответствуют его ценностям. Кроме того, он не посещает крупные геополитические державы, такие как Китай, Россия и США.
- Основатель Telegram поддержал покупку Twitter (Х) Илоном Маском, так как эта соцсеть «становится все большим сторонником свободы слова». Он также указал, что после завершения сделки платформа активно занимается внедрением новшеств.
- Дуров вспомнил встречу с Марком Цукербергом, которая произошла более десяти лет назад. По его словам, Цукерберг интересовался, планирует ли Дуров расширять свою деятельность на международном уровне. При этом Дуров задал вопрос о намерениях Марка увеличить своё присутствие в России. Несмотря на то, что оба ответили отрицательно, планы были реализованы обеими сторонами через некоторое время.
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