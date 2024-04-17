Интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону: главное

В ночь на среду, 17 апреля было опубликовано видео-интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем основатель Telegram рассказал о своей жизни в Дубае, взаимодействии со спецслужбами, своем отношении к деньгам и собственности, личной безопасности, а также о встрече с Марком Цукербергом, которая произошла десять лет назад.

Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону

На вопрос Карлсона о том, откуда он, Дуров отметил, что «это будет длинная история». По его словам, он родился в СССР, но в четырехлетнем возрасте переехал с семьей в Италию, где начал обучение и стал «своего рода европейцем». После распада Советского Союза семья вернулась в Россию, где Павел получил образование и основал соцсеть «ВКонтакте».

В конце 2013 года он продал свою долю в компании и покинул Россию. Причина — давление властей на соцсеть, требования блокировки оппозиционных сообществ, а также предоставления персональных данных. Дуров отказался удовлетворять запросы силовиков. В тот момент возникла идея создания Telegram.

До Дубая команда Telegram пыталась «приземлиться» в других городах. Среди них были Берлин, Лондон, Сингапур и Сан-Франциско, но везде встречались бюрократические препятствия. Кроме того, на Дурова напали грабители в Сан-Франциско и пытались выхватить телефон. Дубай оказался тем местом, где за семь лет работы Telegram не испытывал давления со стороны правительства.

В США Telegram столкнулся с интенсивным вниманием со стороны ФБР и других служб безопасности. Он выразил мнение, что данные органы пытались завербовать инженера Telegram без его ведома. Тот должен был оставить в коде мессенджера backdoor для несанкционированного доступа к устройствам пользователей.

Дуров выделил ряд преимуществ Дубая, включая легкость ведения бизнеса, эффективное налогообложение, отличную инфраструктуру. Он подчеркнул, что ОАЭ — это нейтральная страна, стремящаяся поддерживать дружеские отношения со всеми государствами.

Основатель Telegram указал на стремление своей компании поддерживать нейтралитет и обеспечивать доступность платформы для пользователей с различными политическими и идеологическими взглядами.

На данный момент у Telegram более 900 миллионов пользователей. По утверждению основателя компании, они не инвестируют средства в маркетинг, продвижение платформы или рекламные кампании. В штате работают всего 30 инженеров, в компании отсутствуют HR-департамент и другие крупные структурные подразделения, типичные для больших технологических фирм. Дуров по-прежнему разрабатывает большинство функций и лично работает с командой, являясь единственным продакт-менеджером.

Павел Дуров объяснил отказ от привлечения венчурных инвесторов в проект стремлением сохранить независимость.

По его словам, Telegram «никогда не был про деньги», а сам он не имеет недвижимости, самолетов или яхт. «Как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к физическому местоположению <…>. Вторая причина — я хочу оставаться сосредоточенным на Telegram, но я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми», — сказал он.

Дуров отметил, что по умолчанию считает устройства, которыми пользуется, скомпрометированными. Предприниматель избегает поездок в места, которые не соответствуют его ценностям. Кроме того, он не посещает крупные геополитические державы, такие как Китай, Россия и США.

Основатель Telegram поддержал покупку Twitter (Х) Илоном Маском, так как эта соцсеть «становится все большим сторонником свободы слова». Он также указал, что после завершения сделки платформа активно занимается внедрением новшеств.

Дуров вспомнил встречу с Марком Цукербергом, которая произошла более десяти лет назад. По его словам, Цукерберг интересовался, планирует ли Дуров расширять свою деятельность на международном уровне. При этом Дуров задал вопрос о намерениях Марка увеличить своё присутствие в России. Несмотря на то, что оба ответили отрицательно, планы были реализованы обеими сторонами через некоторое время.