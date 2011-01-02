Интернет-магазин HONOR объявил о масштабных скидках

Бренд HONOR запускает специальное предложение в период с 10 по 12 ноября на странице официального интернет-магазина HONOR.

В рамках акции пользователям будут доступны смартфоны, ноутбуки и носимые устройства со скидками до 12 000 рублей, ценными подарками и бесплатной доставкой.

Каждый день ровно в 11:00 по московскому времени пользователи смогут принять участие в уникальном розыгрыше: смартфоны HONOR 30, HONOR 9X Lite или HONOR 8A Prime можно будет приобрести по цене всего 1 000 рублей.

Также пользователи смогут выгодно приобрести следующие модели: HONOR 7A Prime, HONOR 8S Prime, HONOR 8A Prime, HONOR 9S, HONOR 9A, HONOR 9C, HONOR 10 Lite 128 Гб, HONOR 10i Premium, HONOR 20E, HONOR 9X Lite, HONOR 9X, HONOR 9X Premium, новинку HONOR 10X Lite, а также смартфоны флагманской серии HONOR 30.

HONOR MagicBook Pro с новейшим процессором AMD Ryzen 5 4600H – будет доступен со скидкой в размере 7 000 рублей. В дополнение к покупке пользователи смогут получить подарок на выбор: беспородную мышь, роутер HONOR Router 3, фитнес-трекер HONOR Band 5, рюкзак для ноутбука или спортивные наушники HONOR Sport AM61. Скидки и подарки распространяются и на другие модели ноутбуков HONOR MagicBook.

Те пользователи, чья сумма заказа составит более 50 000 рублей, получат дополнительный купон на скидку в размере 2 000 рублей.