Intel показала миниатюрный процессор Lakefield
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Новости

Intel показала миниатюрный процессор Lakefield

Мы продолжаем удивляться созданием новых творений, основанных на новых технологиях. Это касается представителей Intel, которые выпустили процессор Lakefield. О нем говорилось уже не раз, но в этот раз нам его показали. В это невозможно поверить, но он настолько компактен, что даже и не подумаешь, что это процессор.

Размеры чипсета всего 12х12 мм. К сожалению, все характеристики устройств не известны, но уже есть предположения, что на нем будут работать Samsung Galaxy Book S и Lenovo ThinkPad X1 Fold, а также Microsoft Surface Neo, который выйдет гораздо позже.

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Если говорить о технической стороне, которая уже утекла в сети, то стоит выделить, что Intel Lakefield получил 5 ядер, о чем свидетельствуют данные из 3DMark. Причем четыре из них «атомные» Tremont, еще одно – Ice Lake. И последнее: этот процессор стал первым, который создан с использованием технологии объемной компоновки Foveros. Кстати, этот процессор был назван лучшей технологией 2019 года.

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