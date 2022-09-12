Intel готовит процессор с частотой 6 ГГц

Компания Intel сообщила, что в линейке процессоров Raptor Lake у неё выйдет первый в истории процессор с частотой 6 ГГц. Пока неясно, что это за модель, но предполагается, что речь идёт о Core i9-13900KS. Ведь даже у Core i9-13900K частота составит 5,8 ГГц, так что не исключено, что версия KS будет более производительной и быстрой.

Помимо этого, на схожей частоте работают и модели Ryzen 7000. Речь идёт о частоте в 5,7 ГГц, на которой функционирует топовый AMD Ryzen 9 7950X.

Другие спецификации рекордного процессора пока не сообщаются.

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