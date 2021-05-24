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Новости

Пользователи Instagram скоро смогут авторизоваться через WhatsApp

Компания Facebook ещё сильнее сращивает свои сервисы и мессенджеры. По данным профильных ресурсов, скоро появится возможность авторизации в Instagram с помощью WhatsApp.

  • WhatsApp
  • WhatsApp

На данный момент это возможно только через приложение вроде Google Authenticator или с помощью SMS. Разумеется, речь идёт о двухфакторной аутентификации. Однако в будущем коды авторизации можно будет получать и на WhatsApp.

Пока что функция находится в разработке, потому не сообщается, как скоро новинка выйдет в релиз. Однако не исключено, что придётся подождать появления такой возможности.

Похоже, это ещё один шаг по объединению сервисов и систем Facebook в единое целое.

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Источник:
9to5mac
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