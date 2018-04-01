Инсайдеры раскрыли дизайн и характеристики HONOR Magic 3

Совсем скоро бренд HONOR проведёт специальное онлайн-мероприятие на котором будет показан первый смартфон компании 2020 года. Предположительно им станет HONOR Magic 3. Уже сейчас инсайдеры получили первые сведения о внешнем виде и характеристиках смартфона.

Если верить первому изображению, то девайс будет сильно похож на HONOR V30 5G. Также он получит фронтальную камеру с основным разрешением 32 МП, которая будет находится прямо в экране смартфона.

Кроме того, интересной особенностью гаджета станет сразу пять камер. Датчики будут иметь сенсоры на 64, 48, 12 и 8 Мп. Также ожидается перископический объектив с пятикратным оптическим зумом.

В качестве процессора будет использоваться Kirin 990 5G в связке с 8/128 или 12/256 ГБ памяти. За безопасность отвечает встроенный сканер отпечатков пальцев под дисплеем и функция с распознаванием лица пользователя.

По информации инсайдеров, презентация HONOR Magic 3 состоится уже в середине февраля. Стоимость базовой версии составит 545 долларов США.