Инсайдер показал iPhone 9 на видео

Популярный инсайдер под ником OnLeaks показал первые рендеры iPhone 9. Он создал видео, основываясь на чертежах новинки, которые были опубликованы иностранным ресурсом iGeeksBlog.

На изображениях и видео показан уже знакомый дизайн iPhone 8, который до сих пор продаётся во всех авторизованных точках Apple. Рендеры свидетельствуют о 4,7-дюймовом IPS-дисплее и больших рамках с классической кнопкой “Home”.

По предварительным данным смартфон будет наследником бюджетного iPhone SE, а его премьера состоится уже в марте.