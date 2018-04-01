Инсайдер показал iPhone 9 на видео
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Новости

Инсайдер показал iPhone 9 на видео

Популярный инсайдер под ником OnLeaks показал первые рендеры iPhone 9. Он создал видео, основываясь на чертежах новинки, которые были опубликованы иностранным ресурсом iGeeksBlog.

  • Iphone 9 1

На изображениях и видео показан уже знакомый дизайн iPhone 8, который до сих пор продаётся во всех авторизованных точках Apple. Рендеры свидетельствуют о 4,7-дюймовом IPS-дисплее и больших рамках с классической кнопкой “Home”.

По предварительным данным смартфон будет наследником бюджетного iPhone SE, а его премьера состоится уже в марте.

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