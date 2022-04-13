Концептуальный электромобиль Mercedes-Benz проехал более 1000 км на одной зарядке

Концептуальный электрокар Mercedes-Benz Vision EQXX завершил тест, в котором прошел более 1000 км на одном заряде батареи.

Свою поездку электромобиль начал в Германии, затем заехал в Швейцарию и Италию, а закончил на юге Франции. Маршрут включал в себя разнообразные крутые, горные условия, строительные дороги и другие неидеальные поверхности.

В общей сложности Mercedes-Benz Vision EQXX проехал более 1000 км, а по прибытии оставалось около 15% заряда. Такими результатами на данный момент не смогут похвастаться многие другие электрокары.

Температура во время эксперимента колебалась от 3 до 18 градусов по Цельсию, средняя скорость составила около 87 км/ч. Потребление было рекордно низким — 8,7 кВт/ч на 100 км. Возможно, хорошая погода и помогла электромобилю: он не сталкивался со снегом или морозными условиями, которые расходуют энергию из батареи намного быстрее.

Mercedes заявляет, что Vision EQXX в среднем будет тратить 10 кВт/ч на 100 километров. Однако, реальный запас хода будут рассчитывать и сертифицировать Агентство по охране окружающей среды в США и Всемирная гармонизированная процедура испытаний легких транспортных средств в Европе (WLTP).

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