Инсайдер показал iPhone 16 Pro с новым блоком камер в форме спиннера

Apple планирует редизайн блока камер в iPhone 16 Pro, рассказал инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) со ссылкой на анонимный источник. На основе полученной информации Бу сделал демонстративный рендер iPhone 16 Pro с новым блоком камер, который похож на спиннер.

Маджин Бу предполагает, что представленный дизайн может быть одним из вариантов, который тестирует Apple. По его словам, окончательный дизайн камеры может отличаться, так как собеседник лишь обозначил область предполагаемых изменений.

Ранее Маджин Бу показал чертежи iPhone 16 и концепты, выполненные на их основе. Основным отличием будущего смартфона от предыдущих поколений является переработанный блок камер, который сочетает в себе дизайн iPhone X и iPhone 11.