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iPhone 16 Pro подешевел в России почти до 70 000 рублей

Это на 45% дешевле, чем на старте продаж.

Цены на флагманский смартфон iPhone 16 Pro продолжают снижаться в России. Как выяснила редакция The GEEK, сейчас устройство можно найти на маркетплейсах почти в два раза дешевле, чем во время старта продаж.

Осенью 2024 года iPhone 16 Pro (128 ГБ) стоил около 153-155 тысяч рублей. Сейчас ценник снизился до 70,2 тысячи рублей (-45%). Данный смартфон имеет гарантию 12 месяцев, однако оплатить его можно только наличными.

Если же рассматривать покупку по безналичному расчету, то самое выгодное предложение — 76,5 тысячи рублей. Эти цены окончательные: таможенную пошлину оплачивать не придется. Для сравнения, еще в январе iPhone 16 Pro (128 ГБ) продавался за 103 тысячи рублей.

Если вы хотите узнать больше о iPhone 16 Pro, то читайте наш обзор. Спойлер — изменений больше, чем кажется на первый взгляд.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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