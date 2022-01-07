Инсайдер: iPhone SE 3 сохранит дизайн iPhone 8

Этой весной ожидается выход iPhone SE 3-го поколения. И, как утверждает инсайдер под ником DylanDKT, он получит старый дизайн в стиле iPhone 8. То есть, его оснастят кнопкой Home и небольшим экраном.
По словам источника, редизайн получит четвёртое поколение, которое будет похоже на iPhone XR/11, но с меньшей диагональю и сканером отпечатка в кнопке питания. При этом iPhone SE 3 будет оснащён обновлённым чипом серии А и модемом 5G.
Отметим, что другой инсайдер ранее разместил в сети довольно размытое фото якобы прототипа корпуса будущего SE 3. Не исключено, что это фейк, так что остаётся ждать.
При этом отметим, что iPhone SE 3 ожидается уже весной. По данным отраслевых источников, он уже поступил в массовое производство. Если слухи правдивы, это будет недорогое решение с ценником от 500 долларов за базовую модель.
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