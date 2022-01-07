Инсайдер: iPhone SE 3 сохранит дизайн iPhone 8

Этой весной ожидается выход iPhone SE 3-го поколения. И, как утверждает инсайдер под ником DylanDKT, он получит старый дизайн в стиле iPhone 8. То есть, его оснастят кнопкой Home и небольшим экраном.

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

The next generation iPhone SE will feature a touch ID sensor that will be embedded into the power button similar to the newest iPad Air. The design of the phone will be similar to the iPhone 11 but with a smaller display size. #iPhoneSE3 — Dylan (@dylandkt) January 10, 2021

По словам источника, редизайн получит четвёртое поколение, которое будет похоже на iPhone XR/11, но с меньшей диагональю и сканером отпечатка в кнопке питания. При этом iPhone SE 3 будет оснащён обновлённым чипом серии А и модемом 5G.

Отметим, что другой инсайдер ранее разместил в сети довольно размытое фото якобы прототипа корпуса будущего SE 3. Не исключено, что это фейк, так что остаётся ждать.

This is an aluminum housing of what we believe will be the iPhone SE 3. Our source put it next to something you know so you can see the size.

Small.

As all image leaks, this looks like it was taken using a calculator.

This is just a prototype and the final design could change. pic.twitter.com/jbcIBS9tKr — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 4, 2022

При этом отметим, что iPhone SE 3 ожидается уже весной. По данным отраслевых источников, он уже поступил в массовое производство. Если слухи правдивы, это будет недорогое решение с ценником от 500 долларов за базовую модель.