Apple анонсировала презентацию на 8 марта

Компания Apple разослала зарубежным журналистам приглашения на презентацию 8 марта. Мероприятие под названием Peek Performance, пройдёт в режиме онлайн-трансляции на сайте Apple и YouTube-канале Apple в 21:00 мск.

Обложка приглашения на презентацию Apple

По предварительным данным, будет представлен новый iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G и сканером отпечатков пальцев, обновлённый iPas Air и iOS 15.4 с распознаванием лица в маске.

Весной прошлого года, Apple показала новые iPad и iMac, а осенью – MacBook Pro.

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