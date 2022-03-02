Apple анонсировала презентацию на 8 марта

Компания Apple разослала зарубежным журналистам приглашения на презентацию 8 марта. Мероприятие под названием Peek Performance, пройдёт в режиме онлайн-трансляции на сайте Apple и YouTube-канале Apple в 21:00 мск.
По предварительным данным, будет представлен новый iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G и сканером отпечатков пальцев, обновлённый iPas Air и iOS 15.4 с распознаванием лица в маске.
Весной прошлого года, Apple показала новые iPad и iMac, а осенью – MacBook Pro.
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