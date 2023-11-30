Инсайдер: Apple не смогла создать собственный 5G-модем и прекращает разработку

Apple, вероятно, откажется от разработки своего 5G-модема из-за возникающих технических проблем. Об этом рассказали два инсайдера.

Apple приобрела большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов в 2019 году. Первоначально планировалось подготовить первый чип к 2020 году, затем к осени 2023 года. В итоге запуск собственного 5G-модема был отложен до конца 2025 года или начала 2026 года.

Однако, сейчас Apple находится в процессе свертывания производства и инвестиций. Информацию подтвердил инсайдер Revegnus, который заявил, что слышал аналогичные сообщения от своих источников.

При этом в качестве причин инсайдеры называют нереалистичные цели, а также недостаточное понимание потенциальных проблем. Кроме того, как сообщается, Apple сделала неработоспособные прототипы без поддержки mmWave.