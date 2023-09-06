Новости

Infinix объявила о скором выпуске смартфона ZERO 30 5G в России

Фото аватара
Алексей Авдеев сегодня в 00:03

В сентябре на российском рынке появится флагманский смартфон Infinix ZERO 30 5G. Производитель выделяет его возможности в области фото- и видеосъемки для среднеценового сегмента. Например, устройство способно записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Кроме того, основная и фронтальная камеры оборудованы оптической стабилизацией.

Помимо качественных камер, смартфон получил экран с частотой обновления 144 Гц. По словам производителя, 10-битная цветовая палитра и полное соответствие стандарту DCI-P3 гарантируют точное отображение контента на экране в задуманных авторами оттенках.

Infinix ZERO 30 5G будет доступен в России в трех цветовых вариантах, включая версию с корпусом из эко-кожи. Официальные цены объявят позже.

💙 Не забудь подписаться: Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной