Infinix начал продавать в России доступные смартфоны HOT 30 и HOT 30i

Бренд Infinix объявил о запуске на российском рынке двух новых моделей смартфонов HOT – HOT 30 и HOT 30i. Они оснащены, емкой батареей с быстрой зарядкой и экраном с частотой обновления 90 Гц.

Смартфон HOT 30 доступен в двух версиях: 4 и 8 Гб оперативной памяти, которые можно расширить до 16 Гб, и 128 Гб встроенной памяти. А модель HOT 30i представлена в трех версиях: 4/64, 4/128 и 8/128 Гб.

Сейчас на обе модели будет действовать специальная промо-цена до конца месяца. Например, смартфон HOT 30i 4/64 Гб, который обычно стоит 9 990 рублей, можно будет приобрести за 7 990 рублей.

Кроме того, Infinix также представила новый доступный смартфон начального уровня SMART 7HD. Он оснащен 8-ядерным процессором от Unisoc, 2 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти, а также емкой батареей на 5000 мАч. Розничная цена SMART 7HD составляет 7 990 рублей, а при промо-акции его можно будет приобрести всего за 5 990 рублей.