Infinix готовится выпустить свои первые планшеты

Компания Infinix в ближайшее время может представить свои первые планшеты. Соответствующая информация появилась 15 марта в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих на сайте Евразийской экономической комиссии.

Никаких подробностей запись в реестре не представляет, но раскрывает индексы моделей, в частности это X1101B и X1101. При этом устройства, скорее всего, появятся и в России.

В целом выход Infinix на рынок планшетов не удивляет. В конце 2021 года компания представила свои первые ноутбуки серии INBook X1. На данный момент выпущено уже несколько линеек устройств. Кроме того, Infinix активно занимается разработкой и выпуском новых смартфонов.