Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Игры совместимые со Steam Deck будут помечаться особым знаком

Компания Valve начнёт выставлять играм специальные отметки, зависящие от совместимости их с консолью Steam Deck. Всего будет 4 категории.

Их список выглядит так:

  • «Проверено» (галочка в зелёном круге);
  • «Воспроизводится» (i в жёлтом круге);
  • «Не поддерживается» (серый перечёркнутый круг)
  • «Не проверялось» (вопросительный знак в чёрном круге).

Как понятно из списка, в первую группу попадут только игры с полной поддержкой SteamOS — установить и играть. Во вторую — те, которые необходимо донастраивать после установки. В третью — неподдерживаемые проекты (все VR-игры, например). В последнюю попадут те, которые не тестировались на совместимость.

При этом в библиотеке на консоли будут доступны все игры, а не только совместимые. Как ожидается, в будущем всё больше игр появится в первой категории.

Отметим, что релиз запланирован на декабрь этого года для покупателей из США, ЕС, Великобритании и Канады. Цены составляют $350/$529/$649 за варианты на 64/256/512ГБ. В Россию новинки приедут не ранее 2022 года.

Источник:
Liliputing

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии