Игры совместимые со Steam Deck будут помечаться особым знаком

Компания Valve начнёт выставлять играм специальные отметки, зависящие от совместимости их с консолью Steam Deck. Всего будет 4 категории.

Их список выглядит так:

«Проверено» (галочка в зелёном круге);

«Воспроизводится» (i в жёлтом круге);

«Не поддерживается» (серый перечёркнутый круг)

«Не проверялось» (вопросительный знак в чёрном круге).

Как понятно из списка, в первую группу попадут только игры с полной поддержкой SteamOS — установить и играть. Во вторую — те, которые необходимо донастраивать после установки. В третью — неподдерживаемые проекты (все VR-игры, например). В последнюю попадут те, которые не тестировались на совместимость.

При этом в библиотеке на консоли будут доступны все игры, а не только совместимые. Как ожидается, в будущем всё больше игр появится в первой категории.

Отметим, что релиз запланирован на декабрь этого года для покупателей из США, ЕС, Великобритании и Канады. Цены составляют $350/$529/$649 за варианты на 64/256/512ГБ. В Россию новинки приедут не ранее 2022 года.