Представлен умный браслет HONOR Band 6

HONOR представляет умный браслет HONOR Band 6 с AMOLED-экраном с диагональю 1,47 дюйма и полным набором функций для мониторинга параметров организма и отслеживания фитнес-активности, который пополнит линейку носимых устройств HONOR.

HONOR Band 6 оснащен большим AMOLED-экраном с разрешением 194×368 пикселей и диагональю 1,47 дюйма, что на 148% больше, чем у предшественника. Увеличенный экран позволяет хорошо видеть всю выводимую информацию даже во время выполнения упражнений. Дисплей имеет изогнутый экран, боковую кнопку для вызова главного меню и силиконовым ремешком.

Благодаря водонепроницаемости до 50 метров и способности отслеживать физическую активность под водой HONOR Band 6 подходит для пловцов. Он измеряет показатель индивидуальной эффективности пловца SWOLF и скорость плавания. HONOR Band 6 может автоматически распознавать шесть видов тренировок и при необходимости напомнит пользователю об отслеживании физической активности.

На одном заряде новый фитнес-трекер может работать до 14 дней при стандартном использовании и до 10 дней – при интенсивном. При этом HONOR Band 6 поддерживает функцию быстрой зарядки, которая дает возможность пополнить батарею на три дня работы всего за 10 минут.

Стоимость

Новый умный браслет HONOR Band 6 будет доступен для предзаказа на официальном сайте HONOR и других каналах партнеров бренда с 20 апреля по 3 мая 2021 года. Рекомендованная розничная цена составляет 4 490 рублей. В период предзаказа в официальном интернет-магазине HONOR покупатели смогут получить скидку в размере 1 000 рублей при добавлении продукта в корзину. В официальную продажу HONOR Band 6 поступит 4 мая.