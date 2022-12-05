Игровой Nubia Red Magic 8 Pro получит зарядку 165 Вт

Популярный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о грядущем игровом Nubia Red Magic 8 Pro. Смартфон получит более мощную беспроводную зарядку и улучшенную фронтальную камеру.

Зарядка Nubia Red Magic 8 получит 165 Вт. Для сравнения, у его предшественника было 135 Вт, однако, для глобальной версии она снизилась до 65 Вт. Надеемся, в этот раз ситуация не повторится.

Фронтальная камера сохранит датчик на 16 Мп, но за счет изменений в лицевой панели, качество изображения станет значительно лучше. У основной камеры будет три модуля: 50 + 8 + 2 Мп.

Red Magic 8 Pro уже появился в базе TENAA под кодовым названием NX729J. Из нее стало известно, что смартфон получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD +. Частота обновления экрана не называется, предположительно, это будет 120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 8 Gen 2, объем оперативной памяти будет достигать 16 Гб.

Ждем анонс.