Игровой ноутбук Razer Blade 18 появился на китайском рынке за $3520

Компания Razer анонсировала выход нового игрового ноутбука Razer Blade 18, стартовая цена которого составляет 3520 долларов в Китае. Старшая версия ноутбука с более продвинутыми характеристиками будет стоить 4100 долларов.

Ноутбук оснащен 18-дюймовым экраном с разрешением QHD+, поддерживает частоту обновления изображения 240 Гц и время отклика матрицы 3 мс, а также обеспечивает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. В ноутбуке есть поддержка технологии Nvidia G-Sync, а также система объемного звучания THX Spatial Audio.

Ноутбуки оснащены портами Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, тремя портами USB 3.2 Gen2 Type-A, интерфейсом HDMI 2.1, разъёмом Ethernet 2,5 Гбит/с, слотом чтения карт SD и комбинированным разъемом 3,5 мм. Также есть поддержка до 64 ГБ оперативной памяти.

В Китае уже появилась возможность приобрести ноутбуки Razer Blade 18 с процессором Intel Core i9-13950HX, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 1 ТБ и видеокартой GeForce RTX 4060 Laptop по стартовой цене в 3520 долларов.