Huawei запустила собственные сервисы и приложения в Китае

Huawei запустила свои фирменные мобильные сервисы и приложения, которые должны стать заменой “запрещенке” от Google. Пока что Huawei Mobile Service доступен на китайском рынке в бета-версии.

Приложения и сервисы включают в себя стандартный набор из электронной почты, платежной системы, навигации, игр и прочего.

Запуск Huawei Mobile Service начался из-за непростой ситуацией между странами Китая и США. Huawei все еще нельзя использовать приложения и сервисы от Google.

Ранее представители компании сообщали, что их фирменные разработки в этой сфере, пока еще не являются полноценной заменой Google. Со временем, производитель переведет все смартфоны Huawei и Honor на фирменные сервисы Huawei Mobile Service.