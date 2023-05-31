Huawei Watch 4 и Watch 4 Pro: первые в мире смарт-часы с функцией оценки уровня сахара в крови

В Китае начались продажи новых моделей часов Huawei Watch 4 и Watch 4 Pro. Они стали первыми смарт-часами в мире, оснащенными уникальной технологией оценки уровня сахара в крови. Компания Huawei представила инновационную функцию, однако подробности о ее принципах работы остаются неясными.

До недавнего времени уровень сахара в крови был одним из важных показателей здоровья, которые смарт-часы не могли оценить. Теперь с серией часов Huawei Watch 4 появились функции, предназначенные специально для оценки уровня сахара у людей с диабетом или преддиабетом. Часы оценивают гипергликемический риск по методике Huawei, которая определяет аномальные уровни сахара в крови и предупреждает, находится ли человек в опасной зоне. Таким образом, Huawei Watch 4 не позволяют точно измерить уровень сахара в крови, но могут использоваться для обнаружения повышенного уровня глюкозы.

Исполнительный директор компании Huawei, Юй Чэндун, опубликовал подробное описание характеристик Watch 4 в Weibo. Однако описание процесса сбора данных об уровне сахара в крови остается загадкой. Согласно заявлению, в часах используется «функция микрофизического обследования», которая может измерить 10 ключевых показателей здоровья за 60 секунд. Однако неясно, каким образом эта функция связана с мониторингом уровня сахара в крови и как именно она работает.

Рекламные изображения, размещенные компанией, демонстрируют использование новой функции. На экране часов Watch 4 появляется уведомление: «У вас могут быть кратковременные колебания уровня сахара в крови. Диета с высоким содержанием сахара, масла и жира может увеличить риск повышения сахара в крови. Пожалуйста, продолжайте носить часы».

Модель Watch 4 Pro оснащена 1,5-дюймовым экраном AMOLED LTPO с сапфировым стеклом, а корпус изготовлен из титанового сплава TC4 и имеет диаметр 48 мм. Базовые Watch 4 имеют корпус из нержавеющей стали размером 46 мм. Кроме того, у модели Watch 4 Pro есть дополнительная функция подключения к сетям LTE через eSIM и встроенный GPS. Время автономной работы Watch 4 оценивается в три дня при обычном использовании, в то время как Watch 4 Pro способны работать до 4,5 дней.

Цена базовой версии Huawei Watch 4 начинается от 2699 юаней (~$384), а модель Watch 4 Pro доступна от 3399 юаней (~$484).