Huawei представила в России планшет MatePad T 8

Huawei представил на российском рынке планшет MatePad T 8. Планшет имеет металлическую отделку и диагональ экрана восемь дюймов.

MatePad T 8 получил экран с разрешением 1280 х 800 пикселей и рамками шириной 4,9 мм. Габариты планшета 199,70 мм х 121.10 мм и вес 310 г.

Новый планшет оснащён восьмиядерным процессором с основной частотой 2 ГГц. Батарея ёмкостью 5100 мАч поддерживает до 12 часов работы в режимах интернет серфинга и воспроизведения загруженного видео или до 588 часов в режиме ожидания с выключенным экраном.

Стоимость:

HUAWEI MatePad T 8 – 2 ГБ + 16 ГБ с поддержкой Wi-Fi 7 990 рублей;

HUAWEI MatePad T 8 – 2 ГБ + 32 ГБ с поддержкой LTE 9 990 рублей.

C 19 июня 2020 года HUAWEI MatePad T 8 появится в продаже в России.