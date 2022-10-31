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Huawei P60 показали на рендерах

Инсайдер HoiIndi опубликовал рендеры будущего Huawei P60. На изображениях у смартфона снова два круглых блока камеры.

По словам инсайдера, Huawei использует для этого смартфона кодовое название Mona Lisa. Ему приписывают изогнутым по бокам экран и модернизированную камеру, в основе которой будет лежать модуль на 64 Мп с переменной диафрагмой. Также добавится технология для обработки изображений Xmage нового поколения.

По слухам, Huawei P60 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen2 без поддержки сетей пятого поколения.

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Источник:
Mydrivers

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