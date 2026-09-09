Apple представила смарт-часы Watch Series 12 с новой системой мониторинга здоровья
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Apple представила смарт-часы Watch Series 12 с новой системой мониторинга здоровья

Автономность выросла, а ценны остались без изменений.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:40
Apple представила смарт-часы Watch Series 12 с новой системой мониторинга здоровья

Сегодня на большой презентации Apple, компания представила флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а вместе с ними смарт-часы Watch Series 12 в двух размерах на 42 мм и 46 мм с совершенно новой системой мониторинга здоровья и фирменным чипом S11.

По словам компании, Watch Series 12 предлагают самое точное измерение частоты сердечных сокращений среди носимых устройств, высокочастотное измерение пульса и вариабельности сердечного ритма.

Apple Watch Series 12 могут измерять частоту сердечных сокращений каждые пять секунд в течение всего дня, а частота измерения вариабельности сердечного ритма (HRV) увеличилась до 24 раз. На основе этих данных часы рассчитывают новый показатель Readiness — оценку от 0 до 10, которая учитывает физическую активность, тренировочную нагрузку, показатели организма и качество сна и подсказывает, насколько пользователь готов к нагрузкам в течение дня.

Автономность во время тренировок также выросла: Apple заявляет до 10 часов работы при занятиях на открытом воздухе, что на 25% больше предыдущей модели. Кроме того, 15 минут зарядки обеспечивают до 12 часов дополнительной работы.

Ещё одной важной особенностью стали новые функции Audio Intelligence. Они позволяют распознавать важные звуки, например сирены, сигнализацию и дверной звонок, а функция Live Rewind может показать текст последних 15 секунд разговора. Siri Recap, в свою очередь, способна создавать краткие сводки разговоров. При этом Apple подчёркивает, что аудиозаписи не сохраняются, а обработка звука выполняется изолированно с использованием аппаратного модуля Secure Exclave.

Смарт-часы также получили более точный подсчёт шагов благодаря обновлённому алгоритму машинного обучения.

В США Apple Watch Series 12 поступят в продажу 18 сентября по цене от 399 долларов (33 945 ₽), а предзаказы уже открыты.

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