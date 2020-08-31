Huawei может покинуть рынок смартфонов из-за США

США продолжает закручивать гайки по отношению к Huawei и вводит новые, более жесткие санкции. Вначале Правительство Штатов запретила Google работать с китайским гигантом, что сильно ударило по смартфонам Huawei и Honor, а теперь ввела новые правила, из-за которого получение ключевых компонентов из США для Huawei стало практически невозможным. Кроме того, компания потеряла ключевого партнёра TSMC, который поставлял компоненты для микросхем.

На этом фоне Huawei резко снизила производство смартфонов. По худшим прогнозам аналитиков, компания может покинуть глобальный рынок мобильных устройств.

Смартфоны Huawei и Honor без сервисов Google сильно повлияли на продажи во всём мире. Несмотря на все новшества смартфонов, пользователям не хватает сервисов Google, которые сильно влияют на работу приложений. Например, одно приложение может не отображать карты, а банковское не поддерживать встроенный чат с технической поддержкой.