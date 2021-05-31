Планшет Huawei MatePad Pro 2 показали на официальном изображении

В китайской социальной сети Weibo появился баннер, которые раскрывает дизайн планшета MatePad Pro 2 до анонса. Он показывает дизайн во всех красе, а также демонстрирует пользовательский интерфейс.

Новинка получит операционную систему HarmonyOS, которая здесь похожа на MacOS. Также видно, что планшет имеет тонкие рамки и закруглённые углы. Помимо этого, виден вырез под селфи-модуль.

На изображении показана основная камера со вспышкой (слева), также виден стилус. Что касается спецификаций, то, скорее всего, новинка будет построена на базе фирменного процессора Kirin 9000 или Kirin 9000E и получит расширенную функциональность. В частности, ей приписывают возможность совместной работы на нескольких экранах.

Презентация состоится 2 июля.

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