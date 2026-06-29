Huawei Mate 90 могут представить в один месяц с новыми iPhone
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Huawei Mate 90 могут представить в один месяц с новыми iPhone

Смартфон могут представить раньше обычного.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:25
Huawei Mate 90 могут представить в один месяц с новыми iPhone

Huawei может сдвинуть запуск новой флагманской серии Mate 90 на более ранний срок. По данным свежей утечки, компания планирует представить смартфоны уже в сентябре 2026 года, хотя последние поколения Mate выходили ближе к концу осени.

О возможных сроках сообщил инсайдер @RuryRen. По его данным, серия Huawei Mate 90 всё ещё готовится к сентябрьскому релизу. Такой график станет заметным изменением для линейки: Mate 70 и Mate 80 были представлены в ноябре, тогда как запуск в сентябре вернёт Mate ближе к старому осеннему расписанию Huawei.

Сентябрьский анонс также поставит Mate 90 в прямую конкуренцию с новыми iPhone, которые Apple традиционно показывает в начале осени. Для Huawei такой шаг может быть важен не только с точки зрения продаж, но и как демонстрация готовности новых флагманов к высокому сезону.

Инсайдер также утверждает, что до выхода Mate 90 компания может представить дополнительные модели. Их якобы стоит ждать в июле или августе, однако названия устройств пока не раскрываются. При этом ранее ожидавшаяся серия Pura 90s, по словам источника, была отменена.

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Ожидается, что Mate 90 продолжит развитие собственных чипов Kirin и получит более тесную интеграцию с HarmonyOS. Среди возможных улучшений называют рост энергоэффективности, новые AI-функции и обновлённую аппаратную платформу. Точные характеристики, состав линейки и цены пока не раскрываются.

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