Смартфон Samsung Galaxy S26 взорвался и покалечил владельца
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Смартфон Samsung Galaxy S26 взорвался и покалечил владельца

Не прошло и недели как очередной Galaxy взорвался.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:10
Смартфон Samsung Galaxy S26 взорвался и покалечил владельца

На днях мы опубликовали материал о взорвавшемся смартфоне Galaxy S25+, тогда Samsung не признала своей вины и отказалась платить компенсацию. Не прошло и недели как самопроизвольно возгорелся снова флагман от южнокорейского гиганта, но теперь это свежая модель Galaxy S26, а владелец девайса получил серьёзные увечья.

Очередной инцидент произошёл в индийском городе Грейтер-Нойда. По словам источника, пострадавший по имени Маджид шёл по улице со смартфоном в кармане Galaxy S26, который внезапно начал сильно нагреваться и дымиться. Прежде чем он успел достать устройство, оно взорвалось с громким хлопком прямо в его брюках. Сила взрыва оказалась достаточной, чтобы серьезно повредить смартфон, осколки которого разлетелись по округе.

После взрыва также загорелась одежда Маджида. Он получил сильные ожоги обеих рук и нижней части тела, а находившиеся по близости люди бросились ему на помощь и отвезли в ближайшую больницу.

По словам пострадавшего, смартфон Galaxy S26 был полностью исправен и куплен новым всего около месяца назад до инцидента. Представители Samsung пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

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