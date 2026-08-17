С 1 октября российские пятилетние загранпаспорта перестанут принимать еще в четырех странах Европы
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С 1 октября российские пятилетние загранпаспорта перестанут принимать еще в четырех странах Европы

Для поездок россиянам потребуется десятилетний биометрический паспорт.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:46
С 1 октября российские пятилетние загранпаспорта перестанут принимать еще в четырех странах Европы

С 1 октября 2026 года Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция изменят правила признания российских загранпаспортов без биометрии.

Речь идет о российских загранпаспортах старого образца, которые выдаются сроком на пять лет и не содержат электронного носителя с биометрическими данными. Информация об изменении правил отражена в базе Европейской комиссии по признанию проездных документов.

В Бельгии, Люксембурге и Нидерландах новые требования начнут действовать с 1 октября без переходного периода. Наличие действующей визы само по себе не сделает пятилетний паспорт подходящим для въезда.

Для Швеции предусмотрено исключение до 31 декабря 2026 года. Пятилетним паспортом можно будет продолжать пользоваться при наличии шенгенской визы или ВНЖ страны ЕС либо Шенгенской зоны, выданных до 1 октября 2026 года.

С 1 января 2027 года Швеция также полностью прекратит признавать такие документы.

Ранее от признания российских небиометрических загранпаспортов уже отказались несколько европейских стран, включая Германию, Францию, Латвию, Литву, Эстонию, Финляндию, Польшу, Чехию и Румынию.

Важно учитывать, что речь идет именно о признании документа для пересечения границы. Даже действующая шенгенская виза в пятилетнем паспорте не гарантирует возможность въезда в страну, которая перестала считать такой паспорт действительным проездным документом.

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