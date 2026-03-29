Vivo официально подтвердила ключевые фишки X300 Ultra и X300s

Vivo опубликовала финальные тизеры новых флагманов X300 Ultra и X300s за считанные часы до официальной премьеры. Основные детали раскрыл менеджер по продукту компании Хань Боссяо.

Старшая модель Vivo X300 Ultra получит систему камер Zeiss «3+2». В её состав войдут сверхширокоугольный модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 14 мм, основная камера с ЭФР 35 мм и телевик с ЭФР 85 мм. Для всех модулей заявлена оптическая стабилизация. Также смартфон будет поддерживать запись видео в 4K при 120 кадрах в секунду в 10-bit Log и профессиональный видеорежим.

За производительность X300 Ultra отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон получит экран Zeiss Master Color с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 40 Вт. Среди других особенностей — улучшенная аудиосистема, новый вибромотор и корпус толщиной 8,19 мм.

Vivo X300s компания позиционирует как более сбалансированный фотофлагман. Модель оснастят чипом Dimensity 9500, фирменным сопроцессором V3+ и камерой Zeiss с основным датчиком на 200 Мп. Также заявлены «супертелевик» и полнофокусная вспышка, которая подстраивается под выбранный объектив.

Кроме того, X300s получит 6,78-дюймовый плоский экран Zeiss Master Color с частотой 144 Гц, аккумулятор на 7100 мАч, систему охлаждения с крупной испарительной камерой, улучшенные динамики и систему усиления сигнала Universal Signal Amplification System 3.0.

Полноценная презентация новых флагманов Vivo состоится уже завтра.