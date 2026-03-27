Продажи Samsung Galaxy A37 стартуют в России

Вслед на Galaxy A57 в Россию прибыл его младший брат.
Редакция The GEEK сегодня в 15:09

Российские магазины электроники анонсировали старт продаж нового среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A37. Он был представлен 25 марта вместе со старшей версией Galaxy A57.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Exynos 1480 и тройной камерой с главным сенсором на 50 Мп. За автономность Galaxy A37 отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

На российском рынке Galaxy A37 (8/128 ГБ) предлагается по цене от 39 999 рублей.

