Apple выпустила iOS 26.4 с умными плейлистами и новыми эмодзи

Apple выпустила iOS 26.4 и iPadOS 26.4 с обновлением Apple Music и рядом системных улучшений.
Редакция The GEEK вчера в 22:09

Apple представила финальную версию iOS 26.4. Обновление уже доступно для установки.

Главное изменение — обновление Apple Music. В приложении появилась функция Playlist Playground, которая генерирует плейлисты по текстовому описанию. Пока она работает в бета-режиме и доступна не во всех регионах. Также добавили раздел с концертами и рекомендации новых исполнителей.

Среди других изменений:

  • Распознавание музыки теперь работает офлайн через Пункт управления с последующей синхронизацией
  • Добавлена поддержка AirPods Max 2
  • Появились новые эмодзи
  • В Freeform добавили инструменты для работы с изображениями
  • В «Напоминаниях» упростили работу с срочными задачами
  • В «Семейном доступе» разрешили использовать личные способы оплаты
  • Улучшена точность клавиатуры при быстром вводе

Обновление уже можно установить «по воздуху».

