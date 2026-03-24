Apple выпустила iOS 26.4 с умными плейлистами и новыми эмодзи

Apple представила финальную версию iOS 26.4. Обновление уже доступно для установки.
Главное изменение — обновление Apple Music. В приложении появилась функция Playlist Playground, которая генерирует плейлисты по текстовому описанию. Пока она работает в бета-режиме и доступна не во всех регионах. Также добавили раздел с концертами и рекомендации новых исполнителей.
Среди других изменений:
- Распознавание музыки теперь работает офлайн через Пункт управления с последующей синхронизацией
- Добавлена поддержка AirPods Max 2
- Появились новые эмодзи
- В Freeform добавили инструменты для работы с изображениями
- В «Напоминаниях» упростили работу с срочными задачами
- В «Семейном доступе» разрешили использовать личные способы оплаты
- Улучшена точность клавиатуры при быстром вводе
Обновление уже можно установить «по воздуху».
Комментарии в Телеграм