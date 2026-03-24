Apple выпустила iOS 26.4 с умными плейлистами и новыми эмодзи

Apple представила финальную версию iOS 26.4. Обновление уже доступно для установки.

Главное изменение — обновление Apple Music. В приложении появилась функция Playlist Playground, которая генерирует плейлисты по текстовому описанию. Пока она работает в бета-режиме и доступна не во всех регионах. Также добавили раздел с концертами и рекомендации новых исполнителей.

Среди других изменений:

Распознавание музыки теперь работает офлайн через Пункт управления с последующей синхронизацией

Добавлена поддержка AirPods Max 2

Появились новые эмодзи

В Freeform добавили инструменты для работы с изображениями

В «Напоминаниях» упростили работу с срочными задачами

В «Семейном доступе» разрешили использовать личные способы оплаты

Улучшена точность клавиатуры при быстром вводе

Обновление уже можно установить «по воздуху».