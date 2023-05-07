Инсайдер показал рендер Huawei Mate 60 с камерой разделенной на две части

Китайская компания Huawei приступила к разработке своего нового флагманского смартфона Mate 60. Инсайдер RODENT950 опубликовал рендер задней части устройства, на котором заметно, что круглый блок камер разделен на две части горизонтальной полосой: два модуля с маркировкой XMAGE располагаются снизу, а пара сенсоров и вспышка – сверху. Стоит отметить, что это лишь один из предварительных вариантов дизайна и окончательный вид смартфона может отличаться.

По словам источников, Huawei уже начала тестирование стандартной версии Mate 60 на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, однако неизвестно, будет ли этот процессор использован в релизной версии. Возможен переход на более мощный Snapdragon 8 Gen 2. Предполагается, что новая линейка Huawei Mate 60 будет представлена в течение текущего года.

Напомним, что Huawei – один из крупнейших производителей смартфонов в мире, однако компания столкнулась с проблемами в связи с санкциями США, что привело к ограничениям в использовании технологий от американских компаний, включая Google и Qualcomm. В результате Huawei вынуждена использовать альтернативные решения для создания своих устройств.

Ознакомиться с действующим флагманом в лице Huawei Mate 50 Pro можно в нашем обзоре.