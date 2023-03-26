Обзор Huawei Mate 50 Pro: камеры решают всё

Давно в мои руки не попадали смартфоны от Huawei. Последний раз, когда я использовал их, испытывал сплошные страдания из-за отсутствия сервисов Google. Но, как показало время, можно обойтись и без зеленого робота.

Если сравнивать Mate 50 Pro с сегодняшними флагманами, такими как iPhone 14 Pro или Galaxy S22 Ultra, то он может составить достойную конкуренцию. У него стильный внешний вид (одна спинка, «под кожу» чего стоит), большой яркий экран, шустрая разблокировка и шикарная камера с 10-кратным зумом.

Характеристики Huawei Mate 50 Pro

Модель: Huawei Mate 50 Pro

Габариты (ШxВxТ): 75.5×162.1×8.5 мм, 209 г

Дисплей: изогнутый, 6.74″ (2616×1212), OLED, 428 ppi, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Камера: 3 модуля. Основная 50 МП, 13 МП, 64 МП

Камера фронтальная: 13 Мп

Память: 8 ГБ оперативной, 512 ГБ постоянной

Батарея: 4 800 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка, USB-C

ОС: EMUI 13

Связь: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС

Сканер: под экраном

Защита: от пыли и влаги IP68

Стоимость: от 69 990 рублей

Комплект поставки

Huawei Mate 50 Pro поставляется в коробке черного цвета с одной простой надписью модели. Внутри находится смартфон, иголка для SIM-лотка, силиконовый чехол, блок питания с поддержкой быстрой зарядки, кабель USB — USB Type-C и документация.

Дизайн

Пожалуй, одна из главных фишек Mate 50 Pro заключается в его дизайне. У меня на обзоре оранжево-золотая модель, которая по моему мнению, самая удачная, яркая и необычная.

Спереди экрана находится широкая «челка», которая может не понравиться некоторым пользователям в 2023 году. Этот тренд начался с выпуска iPhone X и нашел своих фанатов и противников. Однако, несмотря на это, «челка» имеет свои преимущества. В ней размещены все необходимые датчики для разблокировки по лицу, а также хороший стерео динамик. При просмотре видео звук очень громкий, а во время разговоров на шумных улицах мегаполисов можно хорошо слышать собеседника.

Говоря о разблокировке по лицу, можно отметить, что она отлично работает благодаря датчикам глубины, поэтому подсунуть фотографию для разблокировки не получится. Однако банковские приложения не принимают этот вид биометрической аутентификации, поэтому приходится использовать сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном.

Сам корпус задней панели выполнен из немного прорезиненного пластика с текстурой, которая имитирует кожу, в то время как рамка и камера выполнены из блестящего золотистого металла. Благодаря такому материалу корпуса, не захочется запихивать телефон в чехол, так как он не скользит на поверхности и приятен на ощупь.

При этом все версии Mate 50 Pro защищены по стандарту IP68 от пыли и погружения в воду, поэтому они могут спокойно находиться под дождем, в ванной или на лежаке у бассейна.

После двух месяцев активного использования пластиковая задняя крышка осталась без царапин и потертостей. Для тех, кто предпочитает более спокойные цвета, доступны черные и серебристые версии с корпусом из стекла, которые стоят дешевле.

Не всем может понравиться дизайн задних камер, которые уже были названы в интернете «кухонной плитой». Но у этого решения есть свои преимущества. Телефон лежит ровно на поверхности и не шатается при нажатии, а самыми камерами не выступают слишком сильно из корпуса.

Дисплей

Mate 50 Pro имеет великолепный большой экран, яркий и передающий сочные цвета. Всё это благодаря качественной OLED-матрице с глубоким черным цветом. Экран подходит как для просмотра фильмов, так и для игр. Кривизна экрана не мешает и не вызывает ложных срабатываний, а через день использования челка перестает быть заметной.

Если вы решите просматривать HDR-контент на ярком солнце, то здесь может быть небольшое, но огорчение — экран не становится более ярким, как у последних корейских и американских флагманов.

Еще одним недостатком Mate 50 Pro является отсутствие динамической частоты обновления экрана. Смартфон работает только в трех режимах: 60 Гц для экономии энергии, 120 Гц для максимальной плавности отображения картинки, а третий режим переключается автоматически в зависимости от динамики отображаемого контента между 60 и 120 Гц. В то время как флагманы Apple и Samsung уже способны работать на любой частоте в диапазоне от 1 до 120 Гц.

Как жить без Google

Если вы не используете сервисы Google, то смартфон Huawei может стать для вас отличным выбором. Он работает на операционной системе EMUI 13 — является модифицированной версией Android, из которой удалены все приложения и сервисы Google, замененные на аналоги от Huawei. В то же время, в Китае используется операционная система Harmony OS, которая выглядит так же, но полностью создана Huawei.

Интерфейс смартфона Huawei имеет схожесть с iOS 15. Различные уведомления и шторки расположены по бокам от «челки». Уведомления появляются слева, а справа расположена панель с различными переключателями.

App Gallery содержит все необходимые приложения, такие как ВКонтакте, Яндекс, государственные услуги и российские банки. Если нужно что-то еще, то можно скачать APK-файлы из Интернета. Но не стоит забывать, что этот метод не подходит для приложений Google. Просмотр видео на YouTube возможен только в онлайн-режиме или при использовании сторонних приложений, которые не являются официальными.

В целом система функционирует отлично и не замедляет работу смартфона.

Никакого пластика

В смартфоне Huawei Mate 50 Pro есть встроенный модуль NFC, поэтому можно безопасно оплачивать покупки с помощью карты. Для этого достаточно установить приложение «Мир Pay» или «Кошелек Huawei». Этот пункт был выделен отдельно, так как для многих пользователей это действительно важно.

Производительность

Скорость работы Mate 50 Pro находится на приличном уровне. Хотя, на практике, это мало заметно при обычном сценарии работы. В приложении CapCut видео в 4K обрабатывается быстро, а приложения для работы с фотографиями также работают без нареканий.

Топовые игры, такие как CoD Mobile или PUBG, работают спокойно на высоких настройках. Нет никаких лагов, фризов или чего-то подобного. При этом можно использовать Telegram, браузер и другие приложения параллельно.

Камеры

Вот что нельзя отнять у Mate 50 Pro, так это замечательные камеры, которые заставляют простить смартфону многое. В общем, все снимки выглядят четкими и яркими.

На задней стороне корпуса расположены три камеры: основная на 50 Мп, «перископный» модуль с зумом 3,5 и широкоугольный модуль на 13 Мп. Четвертый модуль используется для определения датчиками глубины, что позволяет создавать правильный эффект размытого фона в режиме портрета.

Основной модуль камеры Mate 50 Pro уникален своей переменной диафрагмой. Внутри модуля расположены лепестки, которые контролируют количество света, попадающего на сенсор. Такой подход обычно используется в профессиональных камерах и позволяет вручную выбирать между более ярким изображением и малой глубиной резкости для естественного размытия фона. Эта сложная система не особенно нужна в смартфоне, но позволяет получать яркие и четкие фотографии как в дневное, так и в ночное время.

Зум Mate 50 Pro в работе

Зум Mate 50 Pro в работе

Камеры с приближением и сверхшироким углом в Mate 50 Pro являются превосходными и действительно полезными, в отличие от большинства устройств на рынке, что позволяет делать высококачественные фотографии. Сверхширокоугольный модуль также может использоваться в режиме макро, что позволяет снимать мелкие предметы с близкого расстояния.

Зум-камера обладает оптической стабилизацией и способна делать отличные снимки в любых условиях освещения. Те, кто любит экспериментировать с настройками, найдут множество различных режимов, параметров, переключений и прочего. Обычному пользователю достаточно будет автоматических настроек.

Если говорить о видео, то оно на достойном уровне, однако пока не может сравниться с iPhone 14 Pro из-за незначительного уровня шума при плохом освещении. Тем не менее это заметно только при просмотре записей на большом мониторе. Качество для видео в социальных сетях будет достаточным для получения насыщенного изображения.

Батарея

Аккумулятор смартфона не имеет рекордного объема — всего 4700 мАч, но его вполне хватает на целый день активной работы. Если вы просто переписываетесь, смотрите видео и слушаете музыку весь день, то Mate 50 Pro разрядится ближе к вечеру. Если вы много играете и используете другие ресурсоёмкие приложения, то заряд будет нужен к вечеру. В режиме ожидания смартфон заряжается очень медленно, но это не важно, так как в реальной жизни он постоянно получает уведомления.

Комплектная зарядка мощностью 66 Вт позволяет восстановить заряд до 100% всего за 50 минут. Важно отметить, что даже всего 20 минут зарядки достаточно для использования весь рабочий день.

Итого

Huawei Mate 50 Pro получился интересным смартфоном. Он выделяется внешним видом, выполнен качественно, шустро работает и оснащен отличными камерами. Естественно, отсутствие сервисов Google может сказаться на выборе, но я повторюсь, если вам необходимость в них не особо велика, то можно обойтись и без них. На смартфон без вопросов установятся Яндекс Карты, все банковские приложения и приложения всех социальных сетей.

Говоря о камерах, то выбрав Mate 50 Pro, вы явно не прогадаете и сможете получать отличные кадры для дальнейшей обработки или публикации.

Плюсы Шикарная камера

Интересный внешний вид

Качественная сборка

Быстрая зарядка Минусы Нет динамического обновления экрана

Не работает распознавание лица в приложениях