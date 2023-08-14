HUAWEI готовит к выпуску смарт-телевизоры с огромными диагоналями

HUAWEI готовит множество новых смарт-телевизоров, которые могут включать в себя флагманские модели с диагональю более 98 дюймов. Первые подробности стали известны благодаря сертификации Bluetooth, которую успешно прошло более 50 вариаций будущих телевизоров этого бренда.
В список устройств для сертификации входят различные модели из линеек Smart Screen V4, V5, V6, Pro 4, Pro 5 и Pro 6. Предполагается, что новые модели будут иметь экраны размером от 65 до 130 дюймов.
Согласно представленному списку, будущий ассортимент HUAWEI пополнится телевизорами разными диагоналями:
- V4 — 65, 75, 85 дюймов;
- V4 Pro — 85, 98 дюймов;
- Pro 4 — 65, 75, 85 дюймов;
- V5 — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;
- V5 Pro — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;
- Pro 5 — 65, 75, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;
- V6 — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;
- V6 Pro — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;
- Pro 6 — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов.
В линейке Smart Screen находятся разнообразные модели, включая игровые, бюджетные, среднебюджетные и премиальные, которые будут функционировать на операционной системе HarmonyOS.
Пока характеристики новых моделей не раскрываются, однако можно ожидать, что они предложат разнообразные возможности в разных сегментах рынка телевизоров.
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