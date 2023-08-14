HUAWEI готовит к выпуску смарт-телевизоры с огромными диагоналями

HUAWEI готовит множество новых смарт-телевизоров, которые могут включать в себя флагманские модели с диагональю более 98 дюймов. Первые подробности стали известны благодаря сертификации Bluetooth, которую успешно прошло более 50 вариаций будущих телевизоров этого бренда.

В список устройств для сертификации входят различные модели из линеек Smart Screen V4, V5, V6, Pro 4, Pro 5 и Pro 6. Предполагается, что новые модели будут иметь экраны размером от 65 до 130 дюймов.

Согласно представленному списку, будущий ассортимент HUAWEI пополнится телевизорами разными диагоналями:

V4 — 65, 75, 85 дюймов;

V4 Pro — 85, 98 дюймов;

Pro 4 — 65, 75, 85 дюймов;

V5 — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;

V5 Pro — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;

Pro 5 — 65, 75, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;

V6 — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;

V6 Pro — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов;

Pro 6 — 65, 75, 77, 85, 86, 88, 98, 100, 110, 130 дюймов.

В линейке Smart Screen находятся разнообразные модели, включая игровые, бюджетные, среднебюджетные и премиальные, которые будут функционировать на операционной системе HarmonyOS.

Пока характеристики новых моделей не раскрываются, однако можно ожидать, что они предложат разнообразные возможности в разных сегментах рынка телевизоров.