Huawei анонсировала складной смартфон Huawei P50 Pocket

Компания Huawei подтвердила ранние слухи, что 23 декабря ожидается анонс новых продуктов. И там покажут сразу две новинки — умные часы Huawei Watch D и складной смартфон Huawei P50 Pocket.

Часы, как утверждается, получат датчик для изменения артериального давления и смогут регистрировать ЭКГ. Также там есть функции проверки частоты сердечных сокращений, оксигенации крови и других показателей. Часы работают под управлением HarmonyOS и имеют ряд режимов тренировки.

Что касается смартфона, то он выступит конкурентом Samsung Galaxy Z Flip3. Спецификации его пока не сообщаются, но предзаказ уже открыт.

По сведениям ресурса Gizmochina, Huawei P50 Pocket получит основной модуль камер в виде двух колец, что характерно для всей серии P50.