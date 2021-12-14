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Новости

Huawei анонсировала складной смартфон Huawei P50 Pocket

Компания Huawei подтвердила ранние слухи, что 23 декабря ожидается анонс новых продуктов. И там покажут сразу две новинки — умные часы Huawei Watch D и складной смартфон Huawei P50 Pocket.

Часы, как утверждается, получат датчик для изменения артериального давления и смогут регистрировать ЭКГ. Также там есть функции проверки частоты сердечных сокращений, оксигенации крови и других показателей. Часы работают под управлением HarmonyOS и имеют ряд режимов тренировки.

Что касается смартфона, то он выступит конкурентом Samsung Galaxy Z Flip3. Спецификации его пока не сообщаются, но предзаказ уже открыт.

По сведениям ресурса Gizmochina, Huawei P50 Pocket получит основной модуль камер в виде двух колец, что характерно для всей серии P50. 

Источник:
IThome
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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