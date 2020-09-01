Huawei готовит смартфон с двусторонним экраном

В свете наложенных санкций со стороны США, представители Huawei потеряли часть пользователей и доходов, но это не смогло сломить китайскую компанию, которая продолжать искать выход из сложившейся ситуации. Таким выходом может стать выход очередного смартфона, но не с совсем обычным дизайном.

Именно такие новости все чаще появляются в сети. И тому может быть подтверждение нахождение информации о патенте, который зарегистрирован в агентстве интеллектуальной собственности Китая. Если верить информации и представленным изображениям, то скорее всего, речь идет о смартфоне с двусторонним дисплеем. Сам главный элемент занимает не только всю переднюю поверхность девайса, но и часть задней. Это обеспечивает плавный переход на боковой грани.

На задней панели кроме дисплея, мы видим основную тройную камеру, которая, кстати, будет использоваться, как фронтальная. Естественно, что такая конструкция не является чем-то сверхновым, ведь нечто подобное мы уже видели у Xiaomi с их моделью Mi Mix Alpha. Да и надеяться на то, что Huawei будет спешить с презентацией нового смарфтона, не нужно.