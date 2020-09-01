Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Huawei готовит смартфон с двусторонним экраном

В свете наложенных санкций со стороны США, представители Huawei потеряли часть пользователей и доходов, но это не смогло сломить китайскую компанию, которая продолжать искать выход из сложившейся ситуации. Таким выходом может стать выход очередного смартфона, но не с совсем обычным дизайном.

Именно такие новости все чаще появляются в сети. И тому может быть подтверждение нахождение информации о патенте, который зарегистрирован в агентстве интеллектуальной собственности Китая. Если верить информации и представленным изображениям, то скорее всего, речь идет о смартфоне с двусторонним дисплеем. Сам главный элемент занимает не только всю переднюю поверхность девайса, но и часть задней. Это обеспечивает плавный переход на боковой грани.

  • Huawei

На задней панели кроме дисплея, мы видим основную тройную камеру, которая, кстати, будет использоваться, как фронтальная. Естественно, что такая конструкция не является чем-то сверхновым, ведь нечто подобное мы уже видели у Xiaomi с их моделью Mi Mix Alpha. Да и надеяться на то, что Huawei будет спешить с презентацией нового смарфтона, не нужно.

Источник:
Letsgodigital
Подпишитесь на The GEEK в Instagram
Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить