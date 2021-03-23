HP представила обновленные ноутбуки ENVY: цены и доступность в России

Компания HP представила новые модели ноутбуков – HP ENVY x360 15 иHP ENVY 17 – которые ориентированы на творческих профессионалов и для создателей цифрового контента.

Модель HP ENVY x360 15 представляет собой мощный мобильный ноутбук-трансформер, предназначенный для специалистов творческих индустрий. Соотношение размеров корпуса и дисплея составляет 88,7%, а вес устройства 1,8 кг. Ноутбук представлен в модификациях с опциональным 4K OLED экраном, процессором AMD Ryzen 7 или Intel Core 11-го поколения графикой NVIDIA MX450, а также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.







HP ENVY x360 15

Также представлена модель HP ENVY 17 в мобильном форм-факторе. Соотношение размеров корпуса и экрана составляет 86,3% при весе 2,5 кг. Ноутбук функционирует на базе мощного процессора Intel Core 11-го поколения, поддерживает работу с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, обладает графикой NVIDIA MX450 и дисплеем с разрешением вплоть до 4K UHD. Также устройство оснащается накопителями PCIe емкостью до 1 ТБ, что гарантирует высокую производительность ноутбука в режиме многозадачности за счет большого объема оперативной памяти – до 32 ГБ.









HP ENVY 17

По заявлению HP новые модели ноутбуков ENVY способны предоставить пользователям уникальный творческий опыт благодаря следующим характеристикам:

матрица с заводской калибровкой;

удобная клавиатура с клавишами быстрого доступа;

увеличенный на 19% тачпад с поддержкой жестов;

физическая шторка на камере;

оптимизации производительности в Thermal Profile;

поддержка различных сценариев для оптимизации дисплея HP Display Control,

функция HP QuickDrop для быстрой передачи данных между устройствами;

умная подсветка HP Enhanced Lighting для веб-камеры.

Кроме того, при покупке любого устройства из линейки ENVY пользователь получает 30-дневный бесплатный тестовый доступ к облачным сервисам Adobe Creative Cloud, Premiere Rush, Premiere Pro и Creative Cloud Photography Plan.

Информация о ценах и доступности:

Ноутбук HP ENVY x360 15 будет доступен для продажи в России в июне 2021 года по цене от 66 990 рублей.

будет доступен для продажи в России в июне 2021 года по цене от 66 990 рублей. Ноутбук HP ENVY x360 15 станет доступен для продажи в России в июне 2021 года по цене от 79 990 рублей.

станет доступен для продажи в России в июне 2021 года по цене от 79 990 рублей. Ноутбук HP ENVY 17 будет доступен для продажи на российском рынке летом 2021 года по цене от 89 990 рублей.