Honor выпустила специальную версию Honor 80 Pro с плоским дисплеем

Honor продолжает пополнять свою линейку 80. Теперь производитель выпустил Honor 80 Pro Straight Screen Edition с плоским экраном.

Спецификации и внешний вид новинки мало чем отличаются от Honor 80 GT и Honor 80.

Honor 80 Pro Straight Screen Edition получил процессор Snapdragon 8 + Gen 1, основную камеру на 160 Мп, батарею емкостью 4800 мАч + поддержку 66-ваттной зарядки. Смартфон уже начали продавать в Китае в одной версии с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Стоимость устройства составляет 3599 юаней ($506).